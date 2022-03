Manara, Docg Amarone della Valpolicella Classico Corte Manara 2017

La cantina Manara si trova a San Floriano, fra le due valli che salgono a nord verso Marano e Negrar. È nata nel 1950, fondata da Guido Manara che l'ha condotta fino al 1993, insieme ai figli Lorenzo e Fabio. Giovanni si aggiunge ai fratelli e da quel momento la filiera è gestita interamente dalla famiglia: dalla vigna alla cantina, fino alla commercializzazione delle bottiglie finite. Gli ettari vitati totali oggi sono all'incirca 11, situati nelle zone collinari classiche dei comuni di Negrar, San Pietro in Cariano e Marano di Valpolicella. La filosofia aziendale cerca di seguire una riconoscibilità territoriale dei vini, ed è per questo che alcune etichette vengono vinificate separatamente, quando provengono da precisi vigneti. È il caso del Ripasso Le Morete - proveniente dal vigneto omonimo a San Pietro in Cariano, o dell'Amarone Postera - ottenuto dalle uve di una vigna assolata di Marano, o ancora il Recioto El Rocolo - che origina da un vigneto terrazzato a Negrar. L'Amarone Corte Manara è invece fatto con le uve dei vigneti collinari di tutti questi tre comuni. La siccitosa 2017 ha dato sollievo ai grappoli grazie agli sbalzi termici di agosto e alla pioggia di settembre: il calore infatti c'è ma non accorcia il sorso, che invece si allunga in bocca piacevolmente vegetale e pepato, oltre che dolce e sapido, amplificando il sapore e l'odore di uva spina, lampone, fragole e balsami delicati.

(ns)

Copyright © 2000/2022