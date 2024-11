Mandrarossa, Doc Etna Rosso Sentiero delle Gerle 2021

Mandrarossa nasce negli anni Novanta come parte della storica Cantine Settesoli, cooperativa vitivinicola fondata nel 1958 a Menfi, in Sicilia. L’idea dietro questo brand era quella di creare una linea di vini premium che rappresentasse l’eccellenza enologica siciliana, puntando sulla qualità e sull’innovazione, ma mantenendo un forte legame con il territorio. Grazie a uno studio dettagliato del suolo e alla selezione accurata dei vitigni, Mandrarossa ha introdotto nuove tecniche di viticoltura in Sicilia, affiancando vitigni autoctoni come Nero d'Avola, Grillo e Grecanico a varietà internazionali come Chardonnay, Merlot e Cabernet Sauvignon. Questo approccio ha permesso di esprimere al meglio le potenzialità dei terreni siciliani e delle differenti microzone. Così Mandrarossa si è affermato come un brand innovativo, capace di unire tradizione e modernità, producendo vini sostenibili, e diventando ambasciatore della viticoltura siciliana. Il Sentiero delle Gerle 2021 è un Nerello Mascalese in purezza, che arriva dalla parte sud est del vulcano. Dopo circa 12 giorni di fermentazione, la maturazione avviene per un anno in botti di 50 ettolitri. Rubino tendente al granato all’occhio, possiede un bouquet intrigante dove si uniscono cenni di frutti come more e ribes, quindi elementi speziati come pepe e chiodi di garofano e qualche nota torrefatta. Vibrante al gusto, dai tannini ben posizionati e finale saporito.

(Leonardo Romanelli)

