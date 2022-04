Mandrarossa, Terre Siciliane Igt Vermentino Larcéra Bio 2021

Un restyling grafico e una nuova etichetta. Il 2022 per Mandrarossa si è aperto all’insegna della voglia di novità. Con una veste grafica essenziale e minimale, concepita in piena pandemia, è nato Larcéra Vermentino Bio 2021. Dal 2005 il top brand di Cantine Settesoli ha scelto di puntare su un’uva tipica di regioni quali la Toscana, la Sardegna o la Liguria ma che qui in Sicilia ha una sua storia, cominciata negli anni Ottanta con le prime sperimentazioni positive. Anche Mandrarossa diciassette anni fa ha studiato le reazioni del Vermentino e dopo risultati promettenti ha identificato cinque ettari (sui seimila totali di superficie vitata della realtà cooperativa fondata nel 1958) dove questa varietà riesce a esprimersi al meglio. Questi vigneti, coltivati a biologico, si trovano tra i comuni di Menfi, Santa Margherita di Belice e Contessa Entellina, che ospita la contrada che dà il nome all’etichetta. I micro-terroir selezionati hanno le caratteristiche ideali per esaltare i tratti varietali del Vermentino e territoriali dell’isola. I suoli calcarei permettono alle radici delle viti di scendere a una profondità di oltre due metri per trovare l’acqua e le componenti minerali danno struttura e sapidità a questo vino che si distingue per un intenso bouquet aromatico di note fruttate e marcatamente saline: i sentori più particolarmente fruttati e iodati ne definiscono l’identità sicula.

