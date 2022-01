Marchesi di Barolo, Doc Langhe Nebbiolo Bric Amel 2020

Guidata con passione dalla famiglia Abbona, Marchesi di Barolo è una delle più importanti realtà enologiche delle Langhe con vini di grande eccellenza apprezzati in tutto il mondo, tra cui non si possono non segnalare i celebri cru di Barolo Cannubi e Sarmassa. Lo spirito che guida l’intero lavoro in vigna e in cantina della Proprietà si riassume nel concetto chiave di valorizzare, in ogni fase, le uve e i suoli dei propri vigneti per realizzare vini di grande eleganza e complessità. Accanto alle etichette storiche, negli ultimi anni Marchesi di Barolo ha saputo proporre delle novità interessanti, come il Nebbiolo DOC Bric Amel. Un vino che nell’annata 2020 è realizzato con uve Nebbiolo in purezza, provenienti da suoli ricchi di sabbie quarzose e limo finissimo, capaci di conferire pienezza di profumi e tannini educati. Un vino contemporaneo, da servire leggermente fresco, piacevole, pensato per avvicinare anche i palati meno esperti al Nebbiolo. Di colore rosso rubino brillante, il Bric Amel si percepisce elegante al naso, con sentori di frutti rossi, spezie dolci, note floreali tra cui un sorprendente aroma di fiori di acacia. Al palato l’ingresso è fresco, morbido con un tannino elegante e ben integrato che rendono questo vino estremamente equilibrato e piacevole. Vino immediato ma non banale, ottimo con primi a base di verdure e secondi di carne bianca. Da provare anche in abbinamento a pesce spada e tonno.

(Paolo Lauria)

