Marchesi di Barolo, Docg Barolo Sarmassa 2018

Il Barolo Sarmassa 2018, maturato per almeno 18 mesi in botti di rovere di diversa capacità scelte ogni anno in base alle caratteristiche che il, terreno di provenienza e l’annata hanno conferito al vino, possiede aromi di piccoli frutti rossi, rosa, vaniglia, liquirizia, spezie, resina di pino e tabacco. In bocca, il sorso è ampio e pieno, dai tannini materici e dal ritorno del frutto ad accompagnare un finale intenso ancora su toni speziati e boisé. Le “Cantine dei Marchesi di Barolo”, di proprietà dei Marchesi Falletti, all’estinguersi di questa famiglia, passarono, nel 1864, all’Agenzia della Tenuta Opera Pia Barolo. Intanto, Pietro Abbona lavorava nella cantina paterna Cavalier Felice Abbona & Figli (1895) e di lì a poco riuscì ad acquistare l’Agenzia della Tenuta Opera Pia Barolo e i vigneti. Grazie alla fortuna di poter disporre di “Tenute di vigneti propri situati sopra la collina Cannubi e su altre primarie di Barolo” (come recita un documento del 1914), l’azienda cominciò ad imporsi. Oggi, la Marchesi di Barolo (che allo storico Cru Cannubi ha aggiunto anche quelli di Costa di Rosa e Sarmassa, protagonista del nostro assaggio) è una delle realtà più grandi dell’intero areale ed è ancora condotta dalla famiglia Abbona: Anna, Ernesto e i figli Valentina e Davide. 200 sono gli ettari vitati, anche su siti del Roero e del Monferrato, per una produzione di 1.500.000 bottiglie.

