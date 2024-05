Marenco, Doc Monferrato Bianco Carialoso 2021

È un antico vitigno a bacca bianca con un nome curioso, il Carica l’Asino, perché sulle colline impervie e selvagge tra la Liguria e il Piemonte dove ha origine, l’unico modo per trasportare le sue uve era il dorso dell’asino. Le sue origini sono probabilmente liguri. Suoi parenti stretti sembrano essere il Vermentino e il Pigato, ma testimonianze ci dicono che varcò il confine piemontese nel dopo fillossera arrivando nell’Alessandrino e da lì sconfinando fino al Sud Astigiano. Con la moderna viticoltura, rischiava di essere dimenticato. La famiglia Marenco, con le tenaci sorelle Doretta, Patrizia e Michela, ha creduto e scommesso su questo vitigno autoctono e raro, e reimpiantato vigneti sulle colline di Strevi. La scommessa oggi è vinta: è una varietà che produce poca uva ma il vino ha una bella struttura, è lievemente aromatico ed è adatto all’invecchiamento. Le uve del Carialoso Monferrato sono selezionate e raccolte a mano in piccole cassette. La fermentazione avviene in botti di legno da 225 litri, dove il vino continua l’affinamento sui lieviti in sospensione per circa 9 mesi. Questo gli conferisce un colore giallo paglierino intenso. Ha dolci note aromatiche di camomilla e miele, e una bella sapidità che lo rende versatile negli abbinamenti gastronomici. È ottimo con gli antipasti, le carni bianche e i piatti di pesce saporiti. Abbinato con una frittata primaverile di “livertin”, i germogli di luppolo selvatico.

(Fiammetta Mussio)

Copyright © 2000/2024