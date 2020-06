Marisa Cuomo, Doc Costa d'Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2018

La Campania è una delle terre d’elezione del vino del sud Italia e forse quella con la concentrazione più importante di vitigni e denominazioni. Per storia si tratta senz’altro di uno dei luoghi più affascinanti del Bel Paese enoico e la cantina Marisa Cuomo, situata sulla Costiera Amalfitana, accoppia in modo didascalico la bellezza del paesaggio allo straordinario fascino dei suoi vini. Gli ettari vitati dell’azienda nata nel 1980 sono 18 per una produzione complessiva di 109.000. A condurla sono la stessa Marisa, il marito Andrea Ferraioli e i figli Dora e Raffaele. A Furore, sul golfo di Salerno, dove si trova questa realtà produttiva, le vigne sono piantate in piccoli terrazzamenti e sono una delle rappresentazioni più plastiche della cosiddetta “viticoltura eroica”. Qui vengono allevati i vitigni tipici della zona (Fenile, Piedirosso, Ginestra, Pepella, Ripolo, Sciascinoso, Tintore e Tronto), su suoli calcarei, che regalano alle etichette aziendali una cifra stilistica sincera e inconfondibile. Il Fiorduva 2018 è il vino che ha dato il successo universalmente riconosciuto a Marisa Cuomo. Fermentato in barrique, parte al naso da un intenso fruttato che sa di albicocca e pesca, per poi proseguire con tocchi floreali e di erbe mediterranee. In bocca, il sorso è pieno e morbido, sostenuto da una nota sapida che ne accresce la vivacità. Finale ampio dai ritorni fruttati leggermente canditi.

