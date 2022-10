Marisa Cuomo, Doc Costa d’Amalfi Furore Rosso Riserva 2020

Dai suoli calcarei di Furore, a picco sul golfo di Salerno, e dalla maestria di Andrea Ferraioli, coadiuvato dal Prof. Luigi Moio, nasce il Furore Rosso Riserva, blend di Aglianico e Piedirosso, etichetta di grande pregio e, insieme al Fiorduva, fiore all’occhiello delle Cantine Marisa Cuomo.

La cura certosina delle vigne esposte a Sud, il particolare microclima influenzato dal mare e la tecnica di vinificazione sono garanzie dell’eccellenza di questo vino. Le uve vengono raccolte manualmente al momento della loro completa maturazione; dopo la diraspatura e la pigiatura vengono sottoposte a fermentazione con macerazione intensa della durata di 30 giorni, successiva fermentazione malolattica ed elaborazione in barriques nuove di rovere francese. Segue quindi un affinamento di 12 mesi sempre in barriques. Il vino, dalla bella veste rosso rubino intenso ma brillante, si mostra al naso elegante e complesso, con una delicata nota floreale alla quale subentrano, subito dopo, sentori di mora, amarena, piccoli frutti rossi e neri, foglia di pomodoro e, ancora, evidenti note di pepe nero, tabacco e cacao amaro. L’ingresso in bocca è fresco, con un tannino che si palesa presto con tutto il suo carattere e tutta la sua eleganza, ben integrato, per un vino che al palato si mostra complesso e di grande equilibrio. Il finale è lungo e piacevole, su note speziate. Perfetto in abbinamento con primi e secondi piatti a base di carne rossa.

(Paolo Lauria)

Copyright © 2000/2022