Marotti Campi, Docg Castelli di Jesi Verdicchio Classico Salmariano Riserva 2021

È dal 1850 che l’azienda Marotti Campi a Morro d’Alba è di proprietà della famiglia omonima, che vi ha costruito anche la villa mezzadrile, attorno alla quale girava e gira tutto il lavoro agricolo. Risalgono invece al 1886 i primi documenti che attestano l’esistenza dei vigneti di proprietà e che, nel tempo, sono aumentati fino a specializzare l’attività intorno al vino. Marotti Campi si fa moderna dal 1991 con l’intervento di Giovanni Marotti Campi, che concentra la produzione intorno ai vitigni tradizionali del territorio (Verdicchio e Lacrima), portando nuova energia con l’aiuto della moglie Francesca e del figlio Lorenzo. Oggi i 120 ettari di proprietà aziendali accolgono 53 ettari di vigna, oltre che le colture di grano e girasoli. Le versioni di Verdicchio prodotte sono 5, compreso il Passito. Il Salmariano è la Riserva della casa, l’unico che matura in parte in barrique, risultando un vino morbido e intenso, nella versione 2021, con aromi in prevalenza fruttati e floreali, cui si aggiunge una tonalità importante di agrume, sia al naso che in bocca; qui il sorso è caldo e saporito, lungamente sapido, erbaceo e ammandorlato nel finale. Accanto ai Verdicchio, 5 versioni di Lacrima (anche in rosa e, curiosità, come mosto parzialmente fermentato) e due vini da uvaggio: il rosso Donderé - da Petit Verdot, Cabernet Sauvignon e Montepulciano - e il rosato Regina d’Inverno, da Montepulciano e Petit Verdot.

(ns)

