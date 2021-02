Martin Müllen, Vdp Mosel Trarbacher Hühnerberg Spätlese Riesling Trocken 2015

In giro per le cantine della Mosella ho conosciuto Martin Müllen, un vero vignaiolo d'altri tempi: la sua piccola cantina possiede solo 5 ettari di vigne, quasi per intero centenarie e a piede franco, sparse su 7 cru differenti, la più piccola delle quali misura solo 0,30 ettari. Tutte le vigne vengono vinificate una ad una, ma anche terrazza per terrazza, nelle annate migliori, tra vigne, terrazze e tipologie, Martin riesce a produrre dai 25 a 30 vini diversi. Durante una lunga e interessante chiacchierata oltre a farci assaggiare una trentina di vini, Martin che su ogni etichetta aggiunge le coordinate geografiche esatte della vigna, più volte ha ribadito il concetto che solo vinificando terrazza per terrazza si esaltano meglio terroir e peculiarità dei singoli cru. Le vigne a piede franco, ad esempio, regalano ai vini una speziatura più marcata e, anche se le piante sono meno vigorose, grazie alla superiore qualità delle uve si ottengono quindi vini più eleganti e profondi. Il Trarbacher Hühnerberg è stato classificato come Gran Cru sin dal 1897 ed è il vigneto più grande di Martin, due ettari. La versione Spätlese del 2015 è un vino dai raffinati profumi di erbe e fiori di montagna, agrumi canditi, frutta gialla matura e spezie, eleganti e delicate le nuance minerali. Il sorso ben sorretto da una irruenta acidità ha spessore e persistenza, una gran bella carica aromatica e un lungo finale appagante.

(Massimo Lanza)

