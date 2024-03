Marulli, Salento Igp Primitivo Capuccini 2020

L’azienda della famiglia Marulli nasce nel 1975 a Copertino - areale notoriamente dedito alla viticoltura e posto nel Salento occidentale - concentrandosi sulla coltivazione della vite e sulla produzione di vino, espressa oggi da una produzione complessiva di 80.000 bottiglie. Ventidue gli ettari di proprietà dedicati al vigneto, allevati a Negroamaro, Malvasia Nera, Montepulciano, Primitivo, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Verdeca mixando, come accade solitamente nella Puglia enoica, vitigni locali e internazionali, che originano rossi corposi, rosati fruttati e bianchi tendenzialmente fragranti, dal chiaro carattere generoso e mediterraneo. Il portafoglio etichette aziendale è ricco e composito ed è composto da una prevalente produzione rossista - otto etichette - completata da quattro bianchi e due rosato. Il Cappucini 2020 è un Primitivo in purezza maturato in acciaio, che ben sostiene il ruolo di rosso immediatamente profumato e di beva solida e godibile. Di colore rosso rubino cupo dai riflessi violacei brillanti, propone un bagaglio aromatico intenso, che mette in fila rimandi alla ciliegia e alla marasca mature, tocchi floreali leggermente appassiti, cenni di sottobosco e spezie su base balsamica. In bocca il sorso è pieno e polposo, dal frutto rotondo e dalla buona fragranza, che anima tannini maturi e uno sviluppo compatto, terminando in un finale ancora su toni fruttati.

(are)

Copyright © 2000/2024