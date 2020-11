Masciarelli, Doc Cerasuolo d'Abruzzo Superiore Villa Gemma 2019

Vinificato e affinato in acciaio, il Cerasuolo d’Abruzzo Villa Gemma 2019 riannoda i fili con l’antica e grande tradizione della Regione nel realizzare vini rosati a partire dalle uve Montepulciano, il vitigno principe dell’Abruzzo. Il suo colore cerasuolo è brillante e intenso. Al naso, i profumi sono netti e fragranti e alternano piccoli frutti di bosco e ciliegia, con cenni floreali a chiudere il cerchio. In bocca, il sorso è croccante, fresco e fruttato, con tannini leggeri e finale sapido e persistente. Traino per tutto un territorio, il progetto enologico dell’azienda fondata nel 1981 da quel grande uomo che è stato Gianni Masciarelli si snoda sulle quattro province abruzzesi, comprendendo le principali caratteristiche pedo-climatiche della Regione: dalle colline Teramane al clima continentale di Ofena, dai vigneti di Loreto Aprutino a quelli della Provincia di Chieti, dove si trova la cantina. Un progetto che ha fatto scuola, restando uno dei più significativi dell’Italia enoica. Oggi c’è una donna altrettanto grande, Marina Cvetic, a condurre autorevolmente una specie di piccolo impero del vino: 300 ettari a vigneto, per una produzione media di 2.500.000 bottiglie all’anno. Un portafoglio etichette articolatissimo, a cui nel tempo si sono aggiunti vini importanti, diventati un punto di riferimento, per esecuzione impeccabile e, molto spesso, coerenza con il loro terroir di appartenenza.

