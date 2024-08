Masciarelli, Doc Cerasuolo d’Abruzzo Valori Bio Chiamami Quando Piove 2023

Il nome ricorda il famoso film di Luca Guadagnino ambientato nel Parmense, dal titolo Chiamami con il tuo nome. Un gioco di assonanze che in verità finisce qui, perché il claim e le etichette sono frutto di una intuizione di Luigi Valori, titolare dell’omonima azienda, acquisita da Masciarelli in tempi recenti. Nel 2019 il concept ha ricevuto il premio Top Award Fedrigoni per creatività e originalità. Il richiamo al lavoro agricolo, che si ferma in caso di pioggia, ai ritmi della natura più che a quelli del consumo, hanno spinto la nota azienda abruzzese a fare della linea Valori il proprio segmento biologico, ponendo l’attenzione su un’agricoltura rispettosa e consapevole. Situata in una delle migliori zone di produzione della Doc Montepulciano d’Abruzzo della provincia di Teramo - nonché l’unica DOCG regionale - l’azienda Valori dispone di 26 ettari di vigneto nei comuni di Controguerra e Sant’Omero, caratterizzati da una posizione collinare ai piedi del Gran Sasso e dalla vicinanza al mare Adriatico. Ecco allora un rosato che sa di mare e di montagna, che risente di entrambi gli influssi benefici: un calice di struttura, materico ma al contempo fresco, di bella acidità, tenace nella persistenza, poliedrico negli abbinamenti. Bel sentore di melagrana al naso, in bocca colpisce anche per la sapidità. Un’etichetta schietta che rappresenta al meglio l’orgoglio rosato della regione Abruzzo.

(Francesca Ciancio)

