Masciarelli, Doc Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic San Martino Rosso Riserva 2019

Il San Martino Rosso 2019 è un Montepulciano d'Abruzzo rosso scuro tendente al nero, che propone al naso i profumi dalle stesse tonalità: amarena e mora, melograno e susina, un buon apporto speziato - liquirizia, pepe nero, chiodi di garofano e vaniglia - e alcolico, e infine cenni terrosi e vegetali, come muschio, alloro, aghi di pino e fiori di rosmarino. Un bouquet pieno, come il sorso, che è materico e intenso, e si attarda a lungo in bocca, speziato e floreale, con rimandi sapidi e leggermente amaricanti. È il risultato di una maturazione in barriques delle diverse masse di Montepulciano provenienti dai vigneti di Colle di Paolo, Fonte Filippo, Schiavone e Colle Rosina, tutti in San Martino a 400 metri di altezza. È, inoltre, l'unico rosso da uve autoctone della linea Marina Cvetic, che con le sue 6 referenze rappresenta la vocazione del territorio abruzzese nel saper dare vini convincenti sia da vitigni internazionali che locali (le altre 5 etichette comprendono, infatti, sia un Trebbiano d'Abruzzo che uno Chardonnay, un Cabernet Sauvignon, uno Syrah e un Merlot). Fu Gianni Masciarelli stesso a scommettere sulla regione e sul suo potenziale, quando ventenne fondò l'azienda nel 1981, a partire da 2,5 ettari di vigna in provincia di Chieti. Oggi sono la moglie Marina e la figlia Miriam Lee a gestirla, con 300 ettari di vigne nelle 4 province regionali e una produzione media annua di 2,5 milioni di bottiglie.

(ns)

