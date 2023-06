Masciarelli, Doc Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2018

Villa Gemma Montepulciano d’Abruzzo è il vino che meglio esprime il legame tra la famiglia Masciarelli e il territorio tra le 22 etichette della cantina. La produzione del cru risale a quasi quarant’anni fa, al 1984, e alla decisa volontà di Gianni Masciarelli, fondatore della cantina, di valorizzare il potenziale dei vitigni autoctoni abruzzesi. Con la sua scomparsa nel 2008, la linea è oggi gestita dalla figlia Mirian Lee, che ha impresso una svolta all’interno di un processo di continua sperimentazione (a cambiare sono stati, tra l’altro, i vigneti) e ha reso il vino protagonista del Masciarelli Art Project. “È un vino che ci fa viaggiare nella memoria, un vino che ha vissuto tante rinascite” sostengono Miriam Lee e la madre Marina Cvetic, a capo dell’azienda. Nasce a 400 metri di altezza sulle colline di San Martino sulla Marrucina (Chieti) tra la Maiella e il Mare Adriatico: dopo il processo di vinificazione in acciaio segue l’affinamento in barrique di rovere francese di primo passaggio per dodici mesi fino a dare vita a un vino potente ed elegante che rivela grande carica espressiva e capacità di invecchiamento con profumi pieni che evolvono nel corso degli anni. “Un vino del sole”, come lo definiscono le due donne del vino, che profuma di ribes, ciliegia, prugna, marmellata, spezie, pepe e chiodi di garofano. Un rosso suadente che esprime la potenza armonica del vitigno e i valori del territorio.

(Cinzia Meoni)

