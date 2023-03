Masi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Costasera Riserva 2017

Fra i capisaldi delle variegate selezioni di Amarone a marchio Masi c’è senz’altro il Costasera, una garanzia costante e prodotto fin dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. La versione Riserva 2017 profuma di frutti rossi e neri dolci e maturi, fiori, erbe aromatiche, spezie e balsami e trova un’ottima corrispondenza al palato dove emergono ancora note fruttate e speziate in un contesto di raffinata eleganza tannica e una vitale e dinamica acidità, il lungo finale è ben supportato dal ritorno balsamico. La famiglia Boscaini negli ultimi decenni ha contribuito come poche al successo dell’Amarone, principale portabandiera dei rossi veronesi nel mondo. Oggi, presidente della cantina è Sandro Boscaini, che, insieme ai figli Raffaele, Alessandra, Giacomo e Anita, tesse costantemente le fila di una delle realtà più significative della viti-enologia nazionale, contando su proprietà e collaborazioni come quelle con Serego Alighieri (anche in Toscana nei Poderi del Bello Ovile), Conti Bossi Fedrigotti in Trentino e producendo vini anche in Argentina con Masi Tupungato. Gli ettari vitati di proprietà sono 550 per una produzione complessiva di 3.950.000 bottiglie, ciò nonostante, sensibilissima è l’attenzione ai diversi Cru e alla conduzione viticola da parte dei conferitori, tutti seguiti con maniacale rigore, a garantire etichette sempre in buona sintonia con il loro territorio d’origine.

