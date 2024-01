Masi Tupungato, Rosso di Argentina Valle de Uco Corbec 2019

Lungo il crinale delle Ande argentine, lungo il fiume Tunuyàn e a poco meno di 100 chilometri a sud di Mendoza, di trova la Valle de Uco, considerata una delle migliori regioni vitivinicole dello stato sud-americano. Proprio qui, Masi ha valutato come nella valle di Tupungato ci fossero le condizioni ambientali ideali per trasferire le uve e le tecniche enologiche sviluppate in Valpolicella. Negli anni Novanta ha dunque costruito i primi impianti con varietà venete e argentine, per sperimentarne le prestazioni agronomiche ed enologiche: Malbec e Torrontès, Pinot Grigio e Corvina, condotti a biologico dal 2015. Sotto il motto “Natura (esuberante) argentina, stile (elegante) veneto”, sono quindi nate tre etichette. Il Passo Blanco, da Pinot Grigio e Torrontès, il Passo Doble e il Corbec, da Corvina e Malbec. Tutti subiscono una parte di appassimento delle uve, tecnica su cui Masi ha investito molto nei decenni passati. Il Corbec assomiglia per peso specifico ad un Amarone, grazie al carattere speziato della Corvina e alla struttura tannica del Malbec: la versione 2019 profuma di chiodi di garofano, cannella, liquirizia, pepe nero e tabacco, con note, gradualmente sempre più accentuate, di cipria e amarena sotto spirito, melograno e corteccia. In bocca è fresco e pieno, agrumato, dall’aderenza sapida e amaricante, che chiude sulle iniziali note calde speziate e balsamiche.

