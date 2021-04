Masi, Verona Igt Bianco Fresco di Masi 2020

Si può fare. Un po' invogliati dal mercato, un po' spinti dalle questioni ambientali che da tempo stanno a cuore all'azienda, Masi Mr Amarone ha deciso di lanciare una sua versione di vino agile, immediato e soprattutto fresco (come “appena raccolto”), dove tutto il processo punta alla sottrazione: niente fitosanitari - a parte rame e zolfo, niente lieviti selezionati, niente affinamento in legno, niente prodotti di origine animale, niente filtrazione. Anche la bottiglia è leggera e manca la capsula, per una soluzione 100% plastic free. Ad aiutare il progetto c'è quella ricercatezza enologica che ha permesso Masi di imbottigliare un vino integro, come la scelta di raccogliere i grappoli di primo mattino e di iperossigenare il mosto prima della fermentazione, per mantenere intatti gli aromi primari. Anche il grado alcolico è moderatamente basso, per mantenerne la bevibilità. Due sono le bottiglie presentate: un rosso da Corvina e Merlot, molto invitante per aromi di fragolina, lampone e violetta e dal sorso gioioso, ma impalpabile in chiusura; e un bianco, uvaggio da Garganega, Chardonnay, Pinot Grigio provenienti da vigneti a Rivoli Veronese, su terreni basaltici vicini al fiume Adige (che vi fa confluire l'aria fresca delle vicine montagne). Come il fratello rosso, è intenso di frutta e fiori (glicine e camomilla, ananas e pera), ma in bocca concede morbida consistenza, buona freschezza e chiusura sapida.

