Masi, Verona Igt Rosso Fresco di Masi 2022

Fresco di Masi Rosso Verona Igt è un vino dalla lavorazione essenziale, con una fresca acidità e immediate note di frutta fresca, dalla melagrana al ribes fino alla ciliegia. Ottenuto da uve biologiche, Merlot e Corvina in proporzione variabile a seconda dell’annata, il Fresco di Masi Rosso è parte del nuovo progetto all’insegna della sostenibilità di Masi Agricola, azienda veneta che ha appena festeggiato le 250 vendemmie e le sette generazioni della famiglia fondatrice, i Boscaini, succedute al vertice del gruppo. Le due etichette dall’anima green, Fresco di Masi Rosso e il suo gemello Fresco di Masi Bianco, nascono dalla volontà di un ritorno alle origini, sia nella produzione “per sottrazione”, ovvero minimizzando l’intervento dell’uomo sulla natura, sia nel packaging che vuole essere 100% sostenibile. Le uve di Fresco di Masi Rosso sono raccolte nelle ore più fresche del giorno e subito vinificate, senza appassimento né passaggio in legno, ma solo con i lieviti propri dell’uva, decantati e non filtrati. Quanto alla confezione, la nuova “Bottiglia Masi”, frutto della collaborazione dell’azienda con il designer Piero Lissoni e Verallia, è trasparente e leggera (pesa un terzo in meno delle bottiglie di vini di uguale posizionamento) e si presenta con un collo accentuato che, come spiega Raffaele Boscaini direttore marketing di Masi, “enfatizza il suono, il caratteristico ‘gluglu’ durante la versata”.

Copyright © 2000/2023