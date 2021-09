Maso Martis, Doc Trento Brut Madame Martis Riserva 2008

Il Metodo Classico Madame Martis Riserva nasce (prima annata 1999) come un progetto ardito ed ambizioso, fondando la sua particolarità su una permanenza sui lieviti lunghissima e sul privilegiare varietà, Pinot Nero e, soprattutto, Pinot Meunier, in quei tempi tendenzialmente “succubi” dello Chardonnay. La versione 2008 - uscita in 300 magnum, da uve Pinot Nero, Pinot Meunier e Chardonnay (quest’ultimo maturato in barrique fino alla rifermentazione in bottiglia), ha passato 9 anni sur lie. I suoi profumi mettono assieme ricordi di cedro candito, frutta gialla matura, crema pasticcera e fragranza di pane tostato. Un’acidità dolcissima scandisce un sorso pieno e succoso di bella continuità al palato, che si chiude su note saline e iodate. Maso Martis è senz’altro un’altra perla della spumantistica di montagna trentina che, a dispetto delle sue dimensioni aziendali ridotte - 12 ettari di vigneto coltivati a biologico per un totale di 65.000 bottiglie annue - ha saputo conquistarsi in poco più di trenta anni (la cantina è nata nel 1990) uno posto ai vertici nella produzione delle bollicine della Regione alpina. Siamo a Martignano, a 450 metri sul livello del mare, ai piedi del Monte Calisio, roccia che sovrasta la città di Trento. È qui che la famiglia Stelzer ha realizzato il proprio progetto enologico squisitamente familiare e dal respiro artigianale, guardando alla biodiversità e al rispetto del territorio.

