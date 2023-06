Maso Martis, Vigneti delle Dolomiti Igt Müller Thurgau Al+Ma 800 2022

Novità doppia in casa Maso Martis. Si chiama Al+Ma 800 il nuovo vino firmato dalla cantina trentina, ma non è un Trentodoc Metodo Classico. Si tratta, infatti, di un vino fermo, un Müller Thurgau in purezza - che segna “la prima volta” in questo vitigno della cantina creata da Roberta e Antonio Stelzer - e soprattutto il debutto delle figlie dei fondatori, Alessandra e Maddalena, alla guida della Maison spumantistica, da anni tra i marchi di riferimento delle bollicine trentine. Il vino in questione è ottenuto da un vigneto di 2 ettari posto a Montevaccino, in località Pragrande, a 800 metri di altitudine, che dal 2010 erano coltivati a Müller Thurgau su suoli con abbondante componente porfirica. L’illustrazione presente in etichetta rappresenta le due anime di questa nuova referenza: le due sorelle Stelzer. La composizione, ispirata dalle pose delle modelle dei disegni di Henri Matisse, le ritrae come se ognuna si specchiasse nell’altra, recando in mano un grappolo d’uva, per formare un insieme che richiama sia la M della caratteristica fustella delle etichette Maso Martis, sia le montagne che sono peculiarità del territorio aziendale. La versione 2022 è un vino immediatamente piacevole, giovane, fresco e di grande sapidità, che è caratterizzato da intensi aromi fruttati e floreali. Maso Martis conta oggi su 10 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 90.000 bottiglie.

(fp)

