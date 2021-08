Masottina, Doc Treviso Prosecco Brut Rosé Collezione Viaventi 2020

Ultimo nato nel variegato mondo del Prosecco, la tipologia Rosé sta riscuotendo sempre più successo. Il Collezione Viaventi 2020 della Masottina, che accanto alla Glera mette il Pinot Nero, vitigno già con rigore coltivato dalla famiglia Dal Bianco anche precedentemente, mette in campo un profilo olfattivo che si bilancia tra i tocchi floreali di rosa e viola e quelli fruttati di ribes e lampone. Anche in bocca, c’è un buon equilibrio, e il sorso risulta sia delicato che deciso, dalla continua fragranza e dalla bevibilità incalzante. Il comprensorio di Conegliano Valdobbiadene, va da sé, è senz’altro al centro di un successo mai prima registrato, alimentato dal Prosecco, re indiscusso delle bollicine made in Italy, e che ha reso l’areale un palcoscenico privilegiato per le aziende più in vena in fatto di spettacolarizzazione. La famiglia Dal Bianco, che conduce la Masottina dal 1946, ha invece percorso una strada alternativa, mantenendo un basso profilo e dedicandosi al proprio parco vigneti, che si estende su 230 ettari per una produzione di 1.000.000 di bottiglie. Naturalmente anche per questa realtà con sede a San Fiori il core business resta il Prosecco, ma, l’azienda, davvero con rara eccezionalità guardando a dove si trova, mantiene anche una piccola e significativa produzione di vini fermi, sia rossi che bianchi, capaci di interpretare al meglio il territorio di Conegliano.

