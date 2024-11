Masselina, Doc Romagna Rosato Brut 2023

Lo Spumante Rosato 2023 di Masselina è ottenuto da Sangiovese in purezza e profuma di pane appena sfornato, agrumi e melograno. In bocca il sorso è godibile e fragrante, dall’effervescenza vivace e continua, terminando ancora sui piccoli frutti rossi. La Tenuta apparteneva in precedenza alla famiglia Fabbri di Castel Bolognese, la stessa famiglia di Edmondo Fabbri, allenatore della Nazionale di calcio italiana dal 1962 al 1966. La Tenuta Masselina è oggi di proprietà di Terre Cevico, il gigante cooperativo del Bel Paese, in attività dal 1963, ed oggi composto da 5.000 soci, 7.000 ettari di vigneto per una produzione attestata sui 100.000.000 di bottiglie. Il Gruppo è operante tra Rimini, Casola Valsenio, passando per Cesena, Forlì e Faenza, ma anche “sconfinando” fuori dall’Emilia Romagna (dove, tra le altre, controlla la cantina Medici Ermete) con l’azienda veneta Montresor e con centri produttivi in Friuli, Umbria e Puglia, nota per i marchi che tutti noi abbiamo incontrato al supermercato (Ronco, Galassi o Sancrispino, tanto per fare alcuni esempi). Masselina si sviluppa su 16 coltivati a vigneto, posti sulla dorsale collinare tra Imola e Faenza. Siamo nell’areale di Serra, ai confini con l’Emilia, dove si producono Albana e Sangiovese con la presenza di vitigni e vini tipicamente emiliani, come il Pignoletto, ma anche qualche internazionale come lo Chardonnay e il Cabernet Sauvignon.

