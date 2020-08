Masseria Setteporte, Doc Etna Bianco N'Ettaro 2018

Sono 15 gli ettari vitati di questa realtà, per lo più coltivati a Nerello Mascalese e Cappuccio, con un ettaro soltanto riservato al bianco Carricante, che produce i suoi vini in uno dei più affollati e ambiti scenari enoici d’Italia, quello dell’Etna. Siamo nel versante sud-ovest del Vulcano, speculare a quello di Castiglione di Sicilia e di Randazzo, nel territorio di Biancavilla. È qui che Piero Portale, dal 2002, ha costruito il suo progetto enologico, ben saldo nella tradizione e ben consapevole delle difficoltà che inevitabilmente mette di fronte ogni giorno un areale come quello etneo, con pendenze che variano dai 600 agli 800 metri di altezza sul livello del mare e con ceppi di età media oltre i quaranta anni. Un lavoro duro ma capace anche di regalare grandi soddisfazioni che è passato da quello di produttore di uva e vino sfuso per altre cantine a quello di imbottigliatore in proprio. Ecco allora N’Ettaro 2018, che come suggerisce il nome è ottenuto dalla quota più piccola del vigneto aziendale, specializzata nell’allevamento del vitigno a bacca bianca che caratterizza l’Etna, il Carricante (qui accompagnato in minima parte da Catarratto). Dal colore giallo paglierino scarico e brillante, possiede naso agrumato con bella rifinitura dai cenni di origano ed erbe medicinali e qualche tocco floreale e fruttato. In bocca, predomina la fragranza e la sapidità, che rende il sorso incisivo e goloso.

