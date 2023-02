Mastroberardino, Docg Taurasi Radici 2018

Il Taurasi Radici 2018, è uno dei vini icona di Mastroberardino. La versione 2018, maturata in legno piccolo e grande per 24 mesi, profuma di frutti scuri, fiori e sottobosco, con tocchi speziati e affumicati. In bocca, il vino è solido, di articolazione tannica decisa e fragranza acida intensa, dal finale ampio e dai rimandi fruttati. Mastroberardino è una delle aziende vinicole più antiche d’Italia. Attualmente è alla decima generazione e sin dall’800 ha coperto un ruolo all’avanguardia per i vini campani. L’azienda di Atripalda è stata, per anni, l’unica realtà portabandiera della vitivinicoltura di qualità in Campania, grazie al grande lavoro del Cav. Antonio Mastroberardino, padre dell’attuale patron Piero, costantemente impegnato a diffondere il pregiato patrimonio varietale dell’avellinese. Oggi Mastroberardino preserva ancora quell’identità, vera e propria missione aziendale, ma con occhio attento anche all’innovazione che ha condotto ad un’interpretazione moderna dei propri vini. Una robusta filosofia produttiva, che ha consegnato in passato etichette, per certi aspetti, senza tempo, come nel caso dei Taurasi, e che oggi propone anche etichette più immediate e fruibili, non meno coerenti. Difficile definire Mastroberardino un’azienda specializzata in una particolare tipologia. Tutte e tre le denominazioni del territorio, Taurasi, Greco e Fiano, sono realizzate con esecuzioni impeccabili.

