Maugeri, Doc Etna Bianco Superiore Contrada Volpare 2021

L’Etna Bianco Superiore Contrada Volpare 2021 profuma di frutti a polpa bianca, zagara e ginestra, con una nota agrumata accentuata, ad amplificarne la fragranza. In bocca, il vino possiede sorso ben ritmato, succoso e sapido, dal finale croccante ed intenso che rimanda di nuovo agli agrumi. Carla Maugeri, architetto prima di tutto, ma anche appassionata gourmet, ha ristrutturato l’ottocentesco casale di famiglia a Riposto, in provincia di Catania, trasformandolo in “Zash” un piccolo resort di alto livello, dove c’è anche un ristorante altrettanto significativo, ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento. Ma non solo. Ha convinto il papà Renato a mettere mano ad un’altra proprietà di famiglia a Milo sul versante sud dell’Etna, dove i Maugeri producevano vino negli anni Settanta del secolo scorso, ripristinandone cantina e vigneto, che oggi si estende per 7 ettari coltivati a biologico, producendo complessivamente 15.000 bottiglie, declinate su tre etichette: due bianchi ed un rosato. I vini possiedono una già chiara definizione stilistica, nel solco della produzione più centrata ottenuta sul Vulcano e l’azienda può senz’altro annoverarsi tra le realtà etnee più capaci di mostrare il lato migliore di questo intrigante terroir, ormai simbolo dell’intera Sicilia enoica, quando si voglia sottolineare il peso ed il valore di un particolare territorio sulla produzione di un vino.

