Maurizio Alongi, Docg Chianti Classico Vigna Barbischio Riserva 2020

Maurizio Alongi ha lavorato a lungo nella zona di Gaiole in Chianti, prima di fare anche il passo di produttore. E proprio in quella zona, più difficile, selvaggio e svantaggiata, ha trovato nel 2015 un vigneto che faceva al caso suo: due appezzamenti ripidi e impervi, attorniati dal bosco e piantati a vite nel 1973. Siamo alti qui (450 metri s.l.m.), e siamo ventilati. Ma siamo anche più freschi e questo spiega perché, fino a qualche lustro fa, questo pezzo di Chianti non fosse proprio ricercatissimo: l’uva faticava a maturare. Oggi va tutto a suo vantaggio, anche grazie al fatto che meno di un ettaro e mezzo è quasi divertenti da gestire. Così Maurizio e suo figlio riescono a fare meticolosamente tutti i lavori i vigna, compreso l’accapannamento delle cime, o la trinciatura dell’erba che cresce spontanea fra i filari, arricchita ad anni alterni da un sovescio fatto di senape, rafano, trifoglio, pisello...e i loro fiori colorati. Ancora la cantina non c’è (si vinifica ospiti della Montanina), ma prima o poi arriverà, con forse qualche ettaro e vino in più, per la gioia dei suoi estimatori. Che non son pochi, perché questa unica etichetta che Maurizio Alongi produce è di rara e profonda raffinatezza: balsami e frutti di sottobosco, arancia rossa e spezie dolci si arricchiscono di ciliegia asprigna in bocca, lungo un sorso fine, sapido e polposo, aderente e poi scorrevole, che si dilunga su note ematiche e terrose.

(ns)

