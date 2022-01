Maurizio Menichetti, Toscana Igt Rosso A Carisio 2017

Maurizio Menichetti ha costruito la cantina di 20 mila bottiglie del ristorante Caino di Montemerano, tra le più belle nel suo genere, che si presenta con una carta dei vini splendida, sia come scelta, molto legata al gusto suo personale e del figlio Andrea, sia per la profondità delle annate. Dal 2012, complice il ritorno del figlio dall’America e il suo totale coinvolgimento nell’attività di ristorazione, è tornato alla terra e si è messo a produrre vino ed olio, costruendo un’azienda nel cuore della Maremma toscana nei pressi del borgo medioevale che ospita anche il famoso locale con in cucina la moglie, la pluristellata Valeria Piccini, nato come trattoria nel 1971 ad opera dei genitori, Angela e Carisio. Nei vigneti che hanno oltre cinquant’anni di età crescono uve di Malvasia Nera, Procanico Rosa, Sangiovese, Sauvignon Blanc. Due soli i vini prodotti, un Igt rosso e uno bianco, entrambi intitolati, col nome sull’etichetta, “a Carisio”. A Carisio 2017 è di un bel colore rubino, dove i sentori vegetali si distinguono all’inizio come foglia di pomodoro, quindi cenni di maggiorana e timo. La parte fruttata esalta i sentori di prugna e ciliegia poi si termina con lievi sfumature di note di pietra. Godibile l’ingresso in bocca, lineare, con tannini appropriati, riconoscibili. Gradevole il finale di buona freschezza, con un finale sapido e duraturo che lo rende appetitoso.

(Leonardo Romanelli)

