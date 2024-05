Mauro Sebaste, Docg Barolo Cerretta 2020

Cerretta è un cru storico di Serralunga d’Alba, composto da terreno marnoso-sabbioso con calcare e ferro, esposto alla luce del meridione. Da Mauro Sebaste ne maturano il Nebbiolo per 30 mesi in tonneaux di rovere francese per poi affinarlo 6 mesi in bottiglia, ottenendo un vino stratificato ma per nulla appesantito. La versione 2020 profuma di ciliegia matura e rosa appassita, con note di erbe aromatiche e radici. In bocca spicca la notevole acidità che sorregge polpa, pienezza, sapidità e calore, leviga il tannino e trasporta il sapore di fiori, frutta e balsami fino alla fine del sorso. Cerretta fa parte dei 30 ettari a vigneto che Mauro Sebaste ha costruito attorno all’azienda a partire dalla sua fondazione nel 1991 ad Alba, quando si staccò dall’azienda di famiglia, nata dalle idee pionieristiche di sua madre Sylla, chiamata “La Dama di Langa”. Da allora conduce l’attività con sua moglie Maria Teresa, cui si sono aggiunte le figlie Sylla e Angelica nel 2018; nel frattempo, la terza generazione fa capolino con Costanza, Celeste e Camilla. I vigneti da Barolo si trovano fra Serralunga d’Alba, La Morra, Verduno e Monforte d’Alba, cui si aggiungono quelli a Diano d’Alba e Grinzane Cavour (per il Dolcetto, la Barbera e il Nebbiolo d’Alba), quelli a Vinchio e Nizza Monferrato per produrre la Barbera di Nizza e infine, ultima scommessa, quelli fra Mango, Montelupo e Diano d’Alba per produrre l’Alta Langa.

(ns)

