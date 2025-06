Metti un brindisi in auto d’epoca: il Consorzio Franciacorta a fianco di “1000 Miglia”

Un viaggio fuori dall’ordinario su raffinate auto d’epoca, lungo alcuni dei territori più suggestivi del Belpaese: torna la “1000 Miglia” 2025 (17-21 giugno), la “corsa più bella del mondo”, rinnovando il connubio con le bollicine del Franciacorta, che per il sesto anno si conferma “Official Sparkling Wine” dell’evento, accompagnando i momenti più significativi della gara, tra percorsi iconici e nuove esperienze. I vini made in Franciacorta saranno infatti presenti in tutte le lounge di partenza e di arrivo, accogliendo ospiti, partner e partecipanti in un’atmosfera di elegante ospitalità e celebrazione. Un connubio che celebra l’incontro tra due icone italiane, unendo l’heritage automobilistico della “1000 Miglia” con l’unicità di un territorio che è sinonimo di qualità, accoglienza e tradizione, oltre a confermare la strategia di marketing del Consorzio Franciacorta, basata su un mix vincente di lusso, glamour, celebrities e partnership d’eccezione, con le bollicine made in Italy protagoniste assolute dei brindisi più esclusivi in Italia e all’estero, dagli “Emmy Awards” a Los Angeles (gli “Oscar” della tv americana), alla “Milano Fashion Week” (uno degli appuntamenti della moda più importanti a livello internazionale), passando per l’alleanza con la prestigiosa Guida Michelin - di cui il Franciacorta è “Sparkling Wine Partner” dopo essere stato, per tre anni consecutivi “Destination Partner” - fino ad “Orticolario”, raffinato evento a Villa d’Este, a Cernobbio.

“La collaborazione con “1000 Miglia” rappresenta per Franciacorta un’occasione preziosa per raccontare il nostro territorio attraverso un’esperienza di valore, che unisce tradizione, bellezza e stile italiano” dichiara Emanuele Rabotti, Presidente del Consorzio Franciacorta.

Il format della “Mille Miglia” sarà di 5 giornate e ricalcherà le corse leggendarie dell’anteguerra, percorrendo un tracciato “a otto” come quello delle prime 12 edizioni. Oltre 400 le auto ammesse, che partiranno da Brescia per arrivare fino a Roma, per poi tornare al punto di partenza. Mentre si è appena conclusa la “1000 Miglia Warm Up Svizzera” 2025, tra i suggestivi paesaggi di Neuchâtel, del Giura e del Vallese. L’evento, pensato come esclusiva anteprima della leggendaria “corsa più bella del mondo”, ha visto la partecipazione di un numero limitato di equipaggi, offrendo un’esperienza immersiva tra formazione tecnica, passione per l’automobile e scoperta del territorio. I partecipanti, a bordo delle proprie auto d’epoca, hanno potuto affinare le tecniche di regolarità e navigazione sotto la guida degli esperti “1000 Miglia", vivendo un’esperienza intensa e raffinata, all’insegna del motore e della bellezza alpina.Tra i protagonisti dell’evento, Laura-Marie Geissler - pilota professionista e ambassador dell’automobilismo indipendente - che ha preso parte al Warm Up al volante della “Auto Franciacorta”, sottolineando ulteriormente la sinergia tra il mondo delle corse e l’identità di un territorio votato all’eccellenza.

Copyright © 2000/2025