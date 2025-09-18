Milano Wine Week 2025: un viaggio tra territori, cantine e storie da assaporare

L’autunno milanese ha il sapore del vino. E per gli appassionati - ma anche per chi cerca un modo diverso e dinamico di vivere la città - Milano Wine Week 2025 promette un’esperienza immersiva e multisensoriale: un viaggio tra territori, cantine, storie da assaporare e raccontare in una Milano sempre più internazionale che detta tendenze e accoglie il cambiamento, trasformandosi per nove giorni nella capitale italiana del buon bere e del buon mangiare. Dal 4 al 12 ottobre, la manifestazione torna e porta con sé un calendario ancora più ricco di appuntamenti che uniscono lifestyle, cultura, innovazione, intrattenimento e naturalmente grandi etichette. Con un’importante novità: Milano Wine Week edizione n. 8 cambia casa, ma resta nel centro città. Il cuore pulsante sarà il Milan Marriott Hotel (via Giorgio Washington 66). Il nuovo headquarter, spazio iconico nonché punto di riferimento per il mondo dell’hospitality internazionale, con un look tutto rinnovato e le ampie sale, ospiterà talk, masterclass, degustazioni e grand tasting di Wine List Italia, la guida ai migliori vini (italiani e non) selezionati da 100 top sommelier, ciascuno con le personali scelte d’autore. Sudafrica e Georgia saranno i Paesi internazionali ospiti d’onore. Dall’enoturismo alla sostenibilità, dal consumatore agli operatori di settore, quest’anno la Milano Wine Week 2025, di cui Carrefour Italia è nuovamente sponsor, dà voce a molteplici realtà e ai suoi protagonisti, con un’attenzione particolare al pubblico giovane e alla valorizzazione di un settore in continua trasformazione.

“Milano Wine Week 2025 è la nostra risposta ad un momento di trasformazione profonda per il mondo del vino e del cibo, determinata solo in parte dai dazi commerciali. Abbiamo voluto costruire un progetto che fosse sempre più inclusivo e contemporaneo, capace di parlare alle nuove generazioni grazie a un linguaggio pop e alla sua natura fortemente esperienziale, ma anche in grado di valorizzare il patrimonio straordinario dei territori e dei nostri produttori,” commenta Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week. “Milano Wine Week 2025 è un’occasione unica per valorizzare la straordinaria varietà e ricchezza del panorama vitivinicolo italiano, una delle tante eccellenze che caratterizzano il territorio - spiega Alessandra Grendele, direttrice Marketing e E-commerce Carrefour Italia - la manifestazione rappresenta un vero e proprio laboratorio di esperienze e incontri in linea con il nostro impegno ad accompagnare ogni cliente, dal semplice curioso all’appassionato più esperto, non solo nella scelta di prodotti di qualità, ma anche in un percorso di consapevolezza e responsabilità. Con il Carrefour Day vogliamo celebrare questa cultura, creando dialogo diretto tra produttori, operatori e pubblico”.

“Franciacorta è al fianco della Milano Wine Week fin dalla sua nascita, condividendo la visione di un evento capace di raccontare il vino come esperienza culturale e internazionale. Anche quest’anno rinnoviamo con convinzione questa collaborazione, portando a Milano esperienze innovative e sostenibili che avvicinano sempre più persone al mondo del vino e alla nostra denominazione - dichiara Emanuele Rabotti, presidente Consorzio Franciacorta - quest’anno la nostra partecipazione si arricchisce di un progetto innovativo che porta i visitatori direttamente nelle cantine della Franciacorta in maniera sostenibile e sicura: un’iniziativa pensata non solo per valorizzare il territorio, ma anche per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale e del consumo responsabile, valori fondamentali per il settore vitivinicolo”.

