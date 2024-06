Mirabella, Docg Franciacorta Brut Nature Demetra Senza Solfiti Aggiunti

È dal 2002 che Alberto e Alessandro Schiavi, titolari dell'azienda Mirabella in Franciacorta, hanno intrapreso un percorso rivolto alla massima riduzione dell’intervento chimico sia in vigna (le uve sono certificate bio) che in cantina. In quest’ottica, Mirabella ha proposto, nel 2012, Elite, Chardonnay in purezza affinato almeno 48 mesi sui lieviti. Ora l’azienda presenta il Demetra senza solfiti aggiunti, evoluzione di Elite con un affinamento sui lieviti ridotto a 24 mesi per assicurare piacevolezza e freschezza a un vitigno “che più di tutti in Franciacorta risente dell’aumento delle temperature portato dal cambiamento climatico - ha spiegato Alberto Schiavi, illustrando il Senza Solfiti (dove al posto della solforosa vengono utilizzati tannini idrolizzabili derivati dal tè verde) assieme alla responsabile commerciale Estero Marta Poli, in occasione di un pranzo stampa al ristorante Adelaide a Roma. Il Senza Solfiti Aggiunti arricchisce la linea Demetra, composta da quattro Brut Nature fatti con le uve delle vigne storiche. Il colore del Senza Solfiti è giallo fieno con riflessi verdognoli. Il profumo è fresco e variegato, con note di fiore di sambuco, mela golden, zest di bergamotto e lievi sensazioni di rabarbaro e anice stellato. Al palato la suadente cremosità incontra acidità vibrante e avvolgente mineralità. Molto versatile in tavola, ideale per piatti con abbinamento terra-mare.

(Cristina Latessa)

