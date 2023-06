Mix tra installazione d’arte e promozione del territorio, ecco la panchina gigante tra i vigneti 

Una panchina gigante, completamente fuori scala, alta oltre 2 metri e larga 3, immersa nei vigneti in un punto panoramico: la cantina Stajnbech, in Veneto, ha aderito al “Big Bench Community Project”, il progetto internazionale ideato dal designer statunitense Chris Bangle volto a promuovere e favorire i territori, le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane. La panchina appena installata è gialla e bianca e si trova nel vigneto Casa Vecchia a Belfiore di Pramaggiore, poco distante dalla cantina, tra Venezia e Trieste, nel cuore di una terra dal ricco passato, anticamente chiamata il “Vigneto della Serenissima”.

“Abbiamo scelto i colori della nostra Big Bench ispirandoci alla distesa di fiori che in primavera ricopriva i prati - spiega Rebecca Valent di Stajnbech - non a caso è chiamata “panchina della felicità” perché seduti qui, su questa vera e propria opera d’arte immersa nei nostri vigneti, in un punto panoramico vicino al fiume Loncon, si può ammirare il territorio circostante da un osservatorio inedito, con le stesse emozioni di stupore e meraviglia di quando si era bambini e tutto ci sembrava grandissimo.” Pur essendo di proprietà della cantina, Stajnbech - che è stata fondata nel 1991 da Giuliano Valent e Adriana Marinatto e conta oggi su 17 ettari di vigneti di proprietà - consente l’accesso libero, 24 ore su 24, 7 giorni su 7: la panchina è facilmente raggiungibile tramite segnaletica. Ai “panchinisti” in visita viene rilasciato uno speciale passaporto, o apposto un timbro nel caso ne siano già provvisti, per collezionare i timbri delle 297 panchine giganti finora realizzate in Europa.

Numerose le “Big Bench” che, in Italia, sono state installate nei vigneti, dalla Val d’Aosta alla Sicilia, passando per Langhe e Toscana.

