Mizzon, Docg Amarone della Valpolicella 2016

Nicola Perusi ha preso in mano l’azienda del nonno nel 2010, arrendendosi ad una vocazione contadina di famiglia che era iniziata nei primi del Novecento: frutta e ortaggi, poi vino, hanno impegnato nei campi il bisnonno Attilio Mizzon, insieme ai figli Giovanni e Giuseppe. Giovanni purtroppo muore giovane, Giuseppe tenta anche la strada dell’allevamento, ma il successo del suo Recioto prende il sopravvento (e lo salva anche dallo sfortunato furto dei vitelli appena comprati). I riconoscimenti fioccano e Giuseppe sviluppa bene l’attività: quando Nicola la rileva inizia la conduzione biologica dell’azienda e si tentano nuovi percorsi, come l’uso dell’anfora in cantina, usata oggi per la fermentazione e la lunga macerazione di un Amarone e un Recioto. Dai sei ettari di proprietà Mizzon ricava circa 40.000 bottiglie l’anno e una decina di etichette, fra cui questo Amarone, che proviene dai vigneti in zona pede-collinare allevati a pergola. Le bucce, fra macerazione e fermentazione, restano in contatto con il vino per quasi due mesi; la maturazione invece avviene per 4 anni in legno grande e barrique. L’annata 2016 ha dato un vino spinoso, che profuma di piccoli frutti rossi dolci e aciduli, lievi note speziate e di sottobosco umido; in bocca sviluppa il suo carattere agrumato, che dà serbevolezza al sorso sapido e smorza il calore e la nota amandorlata, accompagnandolo ad un lungo finale di ciliegia e mentuccia.

(ns)

Copyright © 2000/2023