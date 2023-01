Moët & Chandon, Aoc Champagne Extra Brut Grand Vintage Rosé 2015

L’annata 2015, pur non essendo tra le più facili per le condizioni climatiche estreme, tra cui una notevole siccità estiva, ha portato un po’ di sollievo dopo la quasi catastrofica annata 2014, segnata dalla mosca drosophila suzukii, responsabile di aver compromesso gran parte del raccolto a causa dei batteri sviluppati negli acini aggrediti. Benoit Gouez è abituato a gestire le annate calde, anche quando l’alcol potenziale è alto e l’acidità piuttosto bassa, trovando nella maturità fenolica la chiave interpretativa per valorizzare la ricchezza della materia, adattando l’interpretazione enologica. Grand Vintage Rosé 2015 si presenta con una vibrante energia, un frutto marcato in questa fase di gioventù che aprirà agli aromi terziari di complessità solo fra qualche anno, deliziando coloro che sapranno aspettare. Uno champagne intenso e speziato, con la dominante del Pinot Nero a dare struttura e volume, pur mantenendo un’austera nota pepata sul frutto di bosco, insieme alla traccia balsamica della “garrigue” tra rosmarino, elicriso e mirto. Il palato è pulsante e molto gourmand, complice un dosaggio a 5 g/l che non lascia spazio a dolcezze, teso sul finale tra mandarino, verbena e melograno. Un rosé d’assemblage tonico e profondo, che beneficia in eleganza del 14% di vino rosso da uve dei Cru di Hautvillers, Ay e Bouzy vinificate in inox, e che si preannuncia già interessante nella prospettiva evolutiva.

(Chiara Giovoni)

