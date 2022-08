Moillard, Aop Gevrey Chambertin Premier Cru Les Champeaux Bio 2019

Domaine Moillard fa parte della schiera sempre più ridotta dei vini borgognoni accessibili, cioè dai prezzo ancora decenti. Moillard, storicamente con sede a Nuits-Saint-Georges, nella Côte de Nuits, storico “négociant”, offre anche vini ottenuti dai vigneti proprietà (Côte de Nuits e Côte de Beaune) ed è una tradizionale firma dei vini della Borgogna. Le antiche memorie di Nuits-Saint-Georges attestano che la famiglia Moillard possedeva vigneti già prima della Rivoluzione francese. Ma la Maison conobbe un vero boom nel 1850, quando Symphorien Moillard acquistò i suoi primi vini per soddisfare un ordine troppo grande per la sua Tenuta, avviando così la sua attività commerciale. Domaine Moillard si estende oggi sulla Côte de Nuits e la Côte de Beaune, da Nuits-Saint-Georges a Volnay per quasi una dozzina di ettari, coltivando le varietà tipiche dell’areale: Pinot Nero, Aligoté e Chardonnay. La metà dei vini prodotti sono Premier Cru e vende 8 milioni di bottiglie, sotto diverse etichette: Charles Thomas, Thomas-Moillard, Moillard e Moillard-Grivot. Lo Gevrey Chambertin Premier Cru Les Champeaux 2019 possiede profilo aromatico sfumato sui piccoli frutti rossi e le spezie con qualche tocco di vaniglia e liquirizia. In bocca, il sorso è scorrevole e saporito, dai tannini lievi e dal buon contrasto tra frutto e acidità che si conclude in un finale leggiadro dai tocchi ancora di vaniglia e liquirizia.

