Molino della Suga, Docg Brunello di Montalcino 2019

Cantine Bonacchi svolge la sua attività di produzione, vinificazione, imbottigliamento e commercializzazione da 4 generazioni ed oggi il suo core business si è decisamente spostato dall'acquisto di vini e dalla loro commercializzazione alla coltivazione dei vigneti in tenute di proprietà. A Montalbano, ci sono 42 ettari di vigneto, che si aggiungono ai 28 ettari della Fattoria Casalino a Castelnuovo Berardenga, ai 37 ettari a Montalcino nell’azienda Molino della Suga e ai 4,2 ettari recentemente acquisiti a Bolgheri per la Fattoria Cerretella. A formare un vero e proprio gruppo, tutto concentrato in Toscana, che spazia nei migliori areali regionali. A Montalcino, Bonacchi è arrivata nel 2001, acquisendo i primi vigneti nel quadrante settentrionale della denominazione, precisamente ai piedi della collina di Montosoli, ed accrescendo la sua proprietà negli anni sia in termini di vigneti, sia in termini di strutture: è stata infatti ampliata la cantina ed è stato ristrutturato un vecchio casolare oggi trasformato in agriturismo. Il Brunello di Montalcino 2019 possiede profumi nitidi e intensi, contraddistinti da un fruttato rigoglioso e cenni affumicati e speziati a rifinitura. In bocca il sorso attacca morbido e tendenzialmente dolce, articolandosi con energia e fragranza, grazie ad una buona verve acida che mantiene in tensione anche un finale ampio e succoso, dai ritorni fruttati e speziati.

(fp)

