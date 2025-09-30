“Mondial des Vins Extrêmes”, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, le 20 Gran Medaglie d’Oro dell’Italia

Dal Südtirol Lagrein Gries Riserva Anton Doc 2022 della Tenuta Schmid Oberrautner (Alto Adige), al Calabria Santa Trada Igt 2024 di Casa Vinicola Criserà (Calabria); dal Costa d’Amalfi Ravello Bianco Selva della Monache Doc 2024 di Casa Vinicola Ettore Sammarco (Campania), al Costa d’Amalfi Ravello Rosso Riserva 2021 di Marisa Cuomo (Campania), regione che annovera anche il Campania Coda di Volpe Igp 2024 di Masseria Frattasi. Ed ancora, il Vsq Bàsura Obscura Metodo Classico 2019 di Durin (Liguria), l’Ormeasco di Pornassio Superiore Doc 2022 di Fontanacotta (Liguria), e, rimanendo nella stessa regione, il Colli di Luni Vermentino Cavagino 2024 di Cantine Lunae Bosoni. Per la Lombardia c’è il Valtellina Superiore Inferno al Carmine Riserva 2019 di Caven, e per il Molise il Tintilia del Molise Herero.16 Doc di Herero. La Sicilia è la regione italiana più rappresentata con il Nero d’Avola Nero d’Altura Doc Sicilia 2022 di Lombardo Vini, l’Igt Terre Siciliane Zibibbo Passito Zhabib 2024 e l’Igt Terre Siciliane Grotta dell’Oro 2024 di Hibiscus, la Malvasia delle Lipari Nona Espressione Doc 2022 di Pollastri Mauro Samuele e l’Igt Terre Siciliane Capriccio 600 (2022) di Mimmo Paone. In Toscana c’è il Candia dei Colli Apuani Cybo Doc 2022 di Vini Apuani, mentre in Trentino sono di Cantina Aldeno il Trentino Müller Thurgau Doc 2024 e il Vigneti delle Dolomiti Igt Solaris 2024, con la Cantina Sociale Mori Colla Zugna, invece, rappresentata dal Trentino Doc Pinot Nero Pendici del Baldo 2022. Infine, la Valle d’Aosta con il Valle d’Aosta Chambave Muscat Mines Doc 2023 di La Crotta di Vegneron. Sono le 20 Gran Medaglie d’Oro dell’Italia, secondo Paese più premiato dietro alla Spagna, conquistate al “Mondial des Vins Extrêmes” n. 33, dopo l’esito delle commissioni di degustazione riunitesi, nei giorni scorsi, a Sarre. In totale si sommano 77 Grandi Medaglie d’Oro e 221 Medaglie d’Oro tra gli oltre mille vini in concorso per l’unico concorso enologico al mondo dedicato alla viticoltura di montagna, in forte pendenza o nelle piccole isole e organizzato annualmente da Cervim - Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana, valorizzando, di fatto, quei vigneti che si contraddistinguono per i loro rilievi scoscesi e nelle zone impervie, la cui manodopera richiede tra le 600 e le 1.200 ore annue. Vigneti “estremi”, perché da Nord a Sud Italia (e nel resto del mondo) sono tutti accomunati da un’altitudine superiore ai 500 metri con pendenze che superano il 30%, e anche perché insieme condividono una grande bellezza.

Accanto alle medaglie (con la novità 2025, la partecipazione per la prima volta dell’Albania, premiata con due Medaglie d’Oro), sono stati assegnati anche 17 Premi Speciali, dei quali 5 sono quelli vinti dalle cantine italiane. Il Gran Premio Cervim e il Premio Vinofed sono andati al Dop Valle de Güímar Brumas de Ayosa Blanco Seco 2024 di Sat Viticultores Comarca de Güímar (Arafo, Tenerife), il vino che ha ottenuto il miglior punteggio in assoluto e il miglior vino secco della competizione. Il Premio Speciale Cervim è andato alle aziende vitivinicole Terres des Templiers (Banyuls Sur Mer, Pirenei Orientali), Weingut Reis - Feine Weine! (Briedel, Mosella), cooperativa La Crotta di Vegneron (Chambave, Valle d’Aosta), Sat Viticultores Comarca de Güímar (Arafo, Tenerife) e Domaine Jean-René Germanier (Vetroz, Cantone Vallese). Si sono aggiudicati il Premio Eccellenza Cervim l’Aop Banyuls Traditionnel Fauve 2014 di Terres des Templiers, il Moselgold Riesling Fruchtig Süß 2021 di Weingut Reis - Feine Weine!, il Calabria Igt Santa Trada 2024 di Casa Vinicola Criserà, il Dop Valle de Güímar Brumas de Ayosa Tinto Joven 2024 di Sat Viticultores Comarca de Güímar e l’Aoc Valais Amigne de Vétroz Mitis 2022 di Domaine Jean-René Germanier. Il Premio Cervim Futuro è stato assegnato a Federico Broglia, il miglior giovane viticoltore alla guida di Domaine Valleise (Arnad, Valle d’Aosta), mentre il Premio Cervim Piccole Isole è andato all’Igt Terre Siciliane Grotta dell’Oro 2024 di Hibiscus (Ustica, Sicilia), e il Premio Donna Cervim a Maria Antonietta Melis che insieme alle sorelle Emanuela e Roberta conduce l’azienda Eminas (Mamoiada, Sardegna). Quindi il Premio Cervim Originale al vino prodotto con uve di varietà a piede franco Dop Islas Canarias Conatvs Airam 2024 di Bodegas Conatvs (Lajares, Fuerteventura), e, infine, il Premio Mondial des Vins Extrêmes alle Isole Canarie, la zona viticola che ha partecipato con il maggior numero di referenze.

In contemporanea si è svolta anche la quinta edizione di “Extreme Spirits International Contest”, concorso internazionale dedicato ai distillati da vinacce, fecce e vino che si propone di valorizzare anche le rispettive zone di produzione. Tra i 61 distillati in gara, provenienti da Italia, Spagna e Perù, sono state attribuite 20 Gran Medaglie d’Oro (l’unica italiana è per la Grappa Riserva Oro 24 Kt di Distilleria Pezzi) e due Premi Speciali. Si è aggiudicato il Gran Premio Extreme Spirits il distillato che ha ottenuto il miglior punteggio assoluto, il Valle de Güímar Brumas de Ayosa Vermut Blanco 2024 di Sat Viticultores Comarca de Güímar (Arafo, Tenerife), mentre ha vinto il Premio Eccellenza Extreme Spirits il Pisco Viña De Los Campos Mosto Verde Italia di Productora Viña De Los Campos Sac (Lima, Perù) come miglior distillato di vino.

“Di anno in anno, di edizione in edizione, il “Mondial des Vins Extrêmes” ci ricorda quanto la viticoltura eroica sia stimolante e affascinante - ha detto il presidente del Cervim Nicola Abbrescia - i vignaioli che prendono parte al nostro concorso internazionale affrontano vendemmie sfidanti e territori unici, creando vini di qualità e carattere. La quota di oltre 1.000 etichette e il debutto dell’Albania, piccolo, ma interessante produttore con forte potenziale di crescita, confermano come questa competizione sia globale e in continua espansione”.

