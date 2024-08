Monsupello, Docg Oltrepò Pavese Rosso Podere La Borla Carlo Boatti Edizione 130 Anni 2021

Fu il lungimirante Carletto Boatti, alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, a dare l’inizio all’avventura enoica di Monsupello, anche se per ritrovare le prime tracce della famiglia nel mondo del vino lombardo dovremmo addirittura risalire alla fine dell’Ottocento. Monsupello, oggi condotta dalla moglie Carla e i figli Pierangelo e Laura, rappresenta saldamente una delle migliori realtà produttive dell’Oltrepò Pavese, areale cresciuto perfino in tempi in cui era sottovalutato dai suoi stessi protagonisti e che a cantine come questa deve, in larga parte, la sua valorizzazione e gli esponenziali progressi qualitativi ormai unanimemente riconosciuti. L’azienda con sede a Torricella Verzate conta attualmente su 50 ettari a vigneto per una produzione complessiva che supera le 300.000 bottiglie, distribuita in un portafoglio etichette articolato (con 7 Metodo Classico, 7 bianchi, 1 Rosé, 3 dolci e 15 rossi), dai vini dalla riconoscibile cifra stilistica. Blend a base di Barbera, Croatina e Pinot Nero, il Podere la Borla Carlo Boatti Edizione 130 Anni 2021 effettua la fermentazione malolattica in cemento e poi prosegue la sua maturazione in barrique di secondo e terzo passaggio. I suoi profumi rimandano alla ciliegia e alla susina, con tocchi di noce moscata e cannella. In bocca il sorso è succoso e tendenzialmente fragrante, dai tannini docili e dal finale ben a fuoco su ritorni fruttati e speziati.

(fp)

