Montalbera, Docg Barbera d’Asti Superiore La Mia Nuda 2019

È una Barbera che nel 2015 ha conquistato i Tre bicchieri del Gambero Rosso La Mia Nuda di Montalbera e che nell’edizione 2019 promette (e mantiene) lo stesso livello. L’azienda della famiglia Morando, giunta alla terza “generazione vitivinicola”, fa miracoli con il suo Ruché, ma la Barbera in questione la cura in modo quasi maniacale, nella cosiddetta vigna del notaio (a guyot), in cui una cappella ospita il busto dell’antico proprietario, dove si raccolgono solo le uve che sono state meglio esposte e dove il vino viene realizzato esclusivamente nelle annate migliori, quelle che garantiscono un certo livello. “A quel punto - dice l’enologo Nino Falcone, giovane e “d’importazione veneta” - prevediamo un passaggio di una quindicina di giorni in acciaio, poi tutto va subito in botti di legno, quasi tutte nuove, per diciotto mesi”. Si chiama La Mia Nuda, questa Barbera, perché va in bottiglia così com’è, presa dalle barriques. Servita fresca, quasi fredda, si intona alla perfezione anche con un pesce importante, tipo il rombo. Ma è ovviamente perfetta con la cucina di terra più saporita. Grande rosso da invecchiamento, intenso e potente, ha sentori di ribes e di prugne disidratate, che si alternano a tabacco e cuoio. Di vibrante freschezza, dalla componente tannica persistente, nasce al confine tra Monferrato e Langhe, in un anfiteatro naturale che offre esposizioni diverse e suoli di matrice calcareo-argillosa.

