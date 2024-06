Montalbera, Docg Ruchè di Castagnole Monferrato Il Fondatore Riserva 2021

Va “dritto al cuore” la nuova etichetta di Ruchè di Castagnole Monferrato dell’azienda Montalbera. Una dedica di Franco Morando al nonno Enrico Riccardo, uomo intelligente e lungimirante che lavorò anche accanto a Michele Ferrero, inventore della Nutella. È il fondatore dell’impero Morando, azienda del pet food che oggi fattura 250 milioni di euro. Dal 1983 gravita nell’universo Morando anche Montalbera: 750 mila le bottiglie prodotte, di cui un terzo vendute all’estero, e 6 milioni di fatturato. Siamo a Castagnole Monferrato, nel Monferrato astigiano, dove c’era il mare e la terra è soprattutto limo e sabbia: 115 ettari di vigneti in corpo unico, di cui 65 ettari coltivati a Ruchè, vitigno autoctono dalle misteriose origini. Oggi la Docg può essere prodotta solo in 7 piccoli comuni. «Siamo l’azienda che produce la metà delle bottiglie di Ruchè. Possiamo scegliere le uve migliori e le esposizioni migliori» dice Franco. Nasce così l’etichetta “Il Fondatore”, dalle uve migliori selezionate nella vendemmia 2021. Un bel Ruchè che invecchia in rovere francese per circa 10-14 mesi in base all’annata. È un vino molto intenso con sentori aromatici non stucchevoli, dove i frutti di bosco sono mitigati da spezie orientali e pepe nero. L’etichetta è stata presentata accompagnata da una mousse speziata si fegatini. A Montalbera si consiglia anche l’assaggio da meditazione, mentre si pratica lo yoga nelle vigne.

(Fiammetta Mussio)

