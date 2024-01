Montalbera, Docg Ruché di Castagnole Monferrato La Tradizione 2021

Il Ruché La Tradizione, ottenuto dall’omonimo vitigno locale, passa alcuni mesi ad affinarsi in acciaio, la versione 2021 ha colore rosso rubino brillante, con riflessi violacei. I suoi profumi sono intensi ed immediati e rimandano alla rosa, al melograno e alla viola, con tocchi speziati a rifinitura. In bocca, il sorso è subito godibile e vivace, dalla trama tannica leggera e dallo sviluppo continuo, terminando in un finale ancora dominato da toni fruttati. Montalbera, fondata nel 1983 da Enrico Riccardo Morando, è una realtà produttiva, oggi condotta da Franco Morando, la cui superficie vitata si estende tra i comuni di Castagnole Monferrato, Montemagno e Castiglione Tinella, con 110 ettari a vigneto allevati prevalentemente a Ruchè (il 60% di questa varietà - riscoperta negli anni Settanta del secolo scorso dal lavoro di Don Giacomo Cauda - si trova per l’appunto nelle vigne della cantina con sede a Castiglione Monferrato), ma anche a Barbera, Grignolino, Viognier, Nebbiolo, Moscato, Chardonnay e Merlot. La famiglia Morando investe con continuità e convinzione nella viticultura piemontese ed oggi l’impresa ha un profilo anche internazionale, producendo complessivamente 550.000 bottiglie, declinate in un ricco portafoglio etichette, e dedicandosi alla valorizzazione soprattutto delle varietà locali Ruchè e Grignolino, che interpreta anche con vinificazioni sperimentali ed innovative.

(fp)

