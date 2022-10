Montalbera, Docg Ruché di Castagnole Monferrato Laccento 2021

Il Ruchè Laccento è uno dei vini simbolo dell’azienda Montalbera, fondata nel 1983 da Enrico Riccardo Morando, e si distingue per la sua particolare vinificazione che prevede una vendemmia svolta all’80% nei tempi della giusta maturazione, con un 20% della materia prima raccolta invece in sovramaturazione. Il risultato è un vino piacevolmente caldo che trova nella sua versione 2021 un’amplificazione del suo carattere fondamentale, fino a rivelare perfino tratti mediterranei. I suoi profumi infatti sono caratterizzati da note di frutti rossi maturi, resina e tocchi di erbe aromatiche, ad anticipare un sorso ammaliante, morbido e scorrevole, saporito, fruttato e ben profilato. Montalbera, di proprietà della famiglia Morando, è una tenuta che si estende tra i comuni di Castagnole Monferrato, Montemagno e Castiglione Tinella, con 110 ettari a vigneto allevati a Ruchè (il 60% di questa varietà si trova nelle vigne dell’azienda con sede a Castiglione Monferrato), Barbera, Grignolino, Viognier, Nebbiolo, Moscato, Chardonnay e Merlot. Da anni la famiglia Morando, oggi condotta da Franco Morando, investe nella viticultura piemontese, producendo mediamente 550.000 bottiglie e dedicandosi alla valorizzazione soprattutto delle varietà locali Ruchè e Grignolino con vinificazioni sperimentali ed innovative come, per esempio, il “progetto Anfora” e della Barbera che interpreta con altrettanta brillantezza.

(fp)

