Montelvini, Docg Asolo Prosecco Superiore Brut FM333 2020

L'arresto mondiale causato dal Convid-19 ha portato enormi difficoltà alla tenuta economica di molte aziende. Nel caso di Montelvini ha dato il tempo di riflettere sulla propria identità (dati tutti i traguardi già raggiunti nei suoi 130 anni di storia, in termini di vendite, sostenibilità ambientale e affinamento della propria eredità vitivinicola). La famiglia Serena ha trovato la sua personale risposta nella Asolo Docg. La denominazione sorge al di là del Piave, ai piedi del monte Grappa, e si posa su colli che si stagliano fino a 400 metri di altezza dal clima mite durante tutto l'anno, ma con forti escursioni termiche. Il paesaggio - morfologicamente integro e pieno di storia - Montelvini l'ha concentrato l'anno scorso per la prima volta nel Brut FM333. L'acronimo deriva da Fontana Masorin, storica tenuta della famiglia, e dai 333 metri s.l.m. su cui sorge. È un vino da vigna di due ettari, ma questa non è la sua unica particolarità: l'FM333 è infatti il risultato di una vinificazione “da mosto”, che si ottiene da una sola fermentazione (anziché le due previste dal canonico metodo charmat), dopo una decina di giorni di stabilizzazione a freddo, per estrarre più precursori aromatici possibili: pera, mela, melone, sambuco e vaniglia lasciano gradualmente spazio alla mentuccia, che si ritrova anche in bocca, esaltata da un sorso più cremoso, persistente e pieno, rispetto ai suoi fratelli della collezione Serenitatis.

