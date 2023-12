Moser, Doc Trentino Riesling Renano Warth 2021

Warth è il toponimo delle antiche mappe catastali austro-ungariche che indica i vigneti situati sulla collina di Gardolo di Mezzo, località a nord di Trento. Sempre Warth è il nome dell’antica tenuta vescovile dove ha sede la cantina dei Moser dagli anni Ottanta. Infine Warth è anche il nome della linea di vini fermi della famiglia, nota soprattutto per i suoi 4 Trentodoc, sottoposta a un restyling voluto da Carlo e Matteo - terza generazione che conduce l’azienda ereditata dai padri Francesco e Diego - per dare alle 8 referenze un’identità più definita e riconoscibile. Le etichette sono state disegnate dall’artista trentino Paolo Tait, storico amico di famiglia, con un tratto netto e profondo, “frutto di un singolo gesto energico e veloce, ma che porta con sé il peso sedimentario della produzione artistica di un’intera vita”. Che è esattamente l’intento dei Moser: vini riconoscibili, grazie all’esperienza maturata negli anni. A comporre la collezione Warth, 3 vini rossi (un Teroldego, un Lagrein e il Rubro, selezione di Teroldego dalle annate migliori) e 5 vini bianchi: un Sauvignon Blanc, un Gewürztraminer, un Müller Thurgau, un Moscato Giallo e questo Riesling Renano. Frutto di maturazione lenta per le miti temperature estive, la versione 2021 profuma di scorza di limone candito, pietra focaia e sambuco e corteccia; in bocca esordisce morbido e poi salato, restando spiccatamente agrumato e minerale.

(ns)

