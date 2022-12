Mosnel, Docg Franciacorta Pas Dosé Riserva 2007 Riedizione 2022

Forse potrebbe essere un po’ azzardata come analogia, ma, come accade nella lettura dei grandi classici della letteratura, dove spesso è decisiva la “rilettura” per fissare i passaggi e le trame più nascoste, adeguatamente sedimentate dal tempo, per la cantina Mosnel - 41 ettari a vigneto da cui escono 250.000 bottiglie di produzione complessiva - è diventata di uguale portata la “riedizione” delle sue etichette più significative. È un po’ questo, ci pare, il senso del Franciacorta Pas Dosé Riserva 2007 Riedizione 2022, che l’azienda con sede a Camignone si appresta a reintrodurre sugli scaffali, con un’operazione che sembra proprio essere encomiabile. La stessa Riserva 2007 Pas Dosé era stata presentata originariamente nel 2014, riscuotendo ampi consensi. Oggi, quello stesso spumante, la cui vinificazione è avvenuta in acciaio per il Pinot Bianco e in piccole botti di rovere per lo Chardonnay e il Pinot Nero, torna a far parlare di sé, ma dopo essere rimasto a contatto con i propri lieviti per 14 anni. Dal colore oro brillante, possiede profumi di ginestra e camomilla, tocchi agrumati e di frutta esotica, rimandi al cedro candito, alla frutta secca, alle spezie, alla pasticceria e allo iodio. Il sorso è pieno, materico, sapido e cremoso, con uno slancio fragrante che mantiene lunga la persistenza, per chiudersi definitivamente su un finale ben giocato tra ritorni di spezie e agrumi.

