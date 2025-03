Musella, Docg Amarone della Valpolicella 2018

Fra i vini delle Famiglie Storiche, quelli della cantina Musella si confermano sempre fra i più fini e scorrevoli. Non fa eccezione l’Amarone della Valpolicella, che macera a lungo sulle bucce appassite, per maturare in botti grandi per due anni e poi affinare in tulipani di cemento per ulteriori 12 mesi. La versione 2018 ha naso caldo ma chiaro, profumato di camelia e rosa, piccoli frutti di bosco e un tocco vegetale di wasabi. Anche la bocca è appuntita di acidità con tannini sottili e saporiti delle stesse aromaticità olfattive, cui si aggiungono note mentolate e di spezie dolci, arricchiti da ricordi iodati. Un vino dal sorso carnoso e pieno, affatto stanco o retorico, che fa parte della linea classica della Valpolicella, cui si aggiungono due linee più spigliate: la Dragon Saga e le due etichette da un litro. Musella si trova sulla collina che divide Montorio dalla Valle Illasi. È una zona molto urbanizzata, ma la tenuta è riparata da un bosco alle spalle che le permette di attuare una coltivazione di tipo biodinamico fin dal 2009. Un metodo che ha permesso a Maddalena Pasqua di considerare ogni sua azione parte di un sistema complesso e vitale, che comprende sia la viticoltura, ma anche la coltivazione di olivi, melograni e prugne e l’allevamento di api, pecore e asini. 45 ettari di proprietà che abbracciano una corte rurale del 1500 restaurata per ospitare l’azienda agricola e alloggi per gli ospiti.

(ns)

