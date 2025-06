“Napa Valley Auction” 2025: raccolti 6,5 milioni di dollari, grazie anche al vino italiano

Un’esperienza di una settimana nelle tenute toscane dei Marchesi Antinori, oltre ad una visita di lusso a Stag’s Leap, la cantina californiana della storica famiglia del vino italiano, e a vari vini, offerti da Antinori Napa Valley e Stag’s Leap Wine Cellars, aggiudicati alla cifra di 550.000 dollari; una sessione di miscelazione, un pranzo “dalla fattoria alla tavola” a Napa e un soggiorno sull’isola caraibica privata di Mustique, donati da Alpha Omega e Bouchaine Vineyards, per 425.000 dollari; un pranzo tra i vigneti del Dollarhide Ranch e un viaggio a Parigi per vedere la collezione prêt-à-porter e i gioielli del famoso proprietario dell’azienda vinicola, ovvero Chanel, offerti da St. Supéry, a 240.000 dollari; un tour di cinque notti in Giappone e un evento sul vino a Napa, donati da Kenzo Estate, per 180.000 dollari; un viaggio di due settimane a bordo del mega-yacht “The World”, una cena a Napa dai Khaledi, proprietari delle aziende vinicole Darioush e Ashes & Diamonds, e rari vini Darioush, offerti dalla griffe, a 180.000 dollari. Sono i lotti da sogno della “Napa Valley Auction” 2025, edizione n. 45 dell’asta annuale di beneficenza, che, promossa da Napa Valley Vintners e battuta, nei giorni scorsi, da Sotheby’s, online e di fronte ad una platea di oltre 2.000 tra collezionisti e benefattori nella Louis M. Martini Winery (fondata dall’italiano Louis M. Martini, nato a Genoa e immigrato in Usa nei primi del Novecento, ndr; con lotti in botte) e da Chandon (Gruppo Lvmh; con la charity dinner), nel cuore della Napa Valley in California, ha raccolto 6,5 milioni di dollari (+35% sul 2024).

Il ricavato dei 50 lotti donati dalle migliori cantine californiane, con vini delle ultime annate e dalle wine libraries dei proprietari, da Opus One a Sterling Vineyards, da Robert Mondavi Winery a Silver Oak, da Inglenook a Joseph Phelps Vineyards, da Chappellet Vineyard a Pulido-Walker Estate Vineyard and Winery, da Cardinale a Shafer Vineyards, da Peter Michael Winery a Seven Stones Winery e Ellman, tra gli altri, oltre a biglietti omaggio per partecipare alla “Napa Valley Auction” per i prossimi 45 anni, è destinato a sostenere programmi per il benessere di migliaia di giovani in tutta la contea di Napa, offrendo loro luoghi sicuri dove imparare e crescere.

In 45 edizioni, un anniversario celebrato in grande stile, Napa Valley Vintners, associazione no-profit che “coltiva l’eccellenza” dal 1944, ispirando i suoi 539 membri a produrre costantemente vini di altissima qualità, all’impegno per l’ambiente e a prendersi cura del loro territorio, ha donato oltre 230 milioni di dollari a sostegno della sua comunità locale.

