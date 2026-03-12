Nasce la “Giornata Internazionale del Caffè”, un’industria mondiale da 200 miliardi di dollari

Con un voto che riconosce al caffè un peso ben più ampio del suo aroma, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Onu) ha proclamato il 1 ottobre “Giornata Internazionale del Caffè”, una decisione accolta con favore dalla Fao, che vede in questa ricorrenza un’occasione per evidenziare l’impatto socio-economico di una delle bevande più consumate al mondo. La risoluzione, approvata a New York e già adottata dalla Conferenza Fao nel 2025, sottolinea la rilevanza culturale e storica del caffè, diventato nel tempo un simbolo di socialità e tradizione quotidiana oltre che una risorsa vitale per milioni di famiglie rurali. Viene, inoltre, messo in luce il contributo del settore a diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, dalla lotta alla fame alla riduzione della povertà, dal ruolo delle donne nella filiera al lavoro dignitoso.

Il dg Fao Qu Dongyu ha ricordato come “il caffè rappresenti una commodity globale che collega produttori e mercati in ogni continente e sostiene i mezzi di sussistenza di circa 25 milioni di agricoltori, mentre l’intera industria genera oltre 200 miliardi di dollari l’anno”. Nel 2024 la produzione mondiale ha superato gli 11 milioni di tonnellate, con 8 milioni di tonnellate di chicchi esportati per un valore di circa 34 miliardi di dollari, una risorsa cruciale soprattutto per Paesi a basso reddito come Etiopia (27,9% delle esportazioni totali), Uganda (20,1%) e Burundi (19,5%), dove le entrate del caffè superano in alcuni casi i costi delle importazioni alimentari. Con Brasile e Vietnam leader nelle esportazioni e Unione Europea e Stati Uniti principali importatori - continua la Fao - la filiera continua a evolvere, richiedendo standard di tracciabilità e sostenibilità sempre più rigorosi.

La Fao supporta i Paesi produttori attraverso iniziative che affrontano le sfide climatiche, rafforzano la resilienza delle coltivazioni, migliorano i sistemi cooperativi e favoriscono investimenti che aumentano produttività e reddito degli agricoltori, dall’agroforestazione in Africa orientale ai piani nazionali sviluppati in America Latina. E l’istituzione della “Giornata Internazionale del Caffè” offrirà ora una piattaforma globale per condividere conoscenze, promuovere collaborazioni e dare visibilità alle opportunità e ai problemi che caratterizzano un settore determinante per la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale, con l’obiettivo di costruire una filiera del caffè più efficiente, inclusiva, resiliente e sostenibile, conclude la Fao.

