Nel 2025 l’e-commerce di prodotto raggiunge i 40,1 miliardi di euro, trainato dal Food&Grocery (+7%)

I numeri danno tutti ragione all’e-commerce, che al momento non conosce battute di arresto e continua a crescere in Italia anche nel 2025, anno in cui finora gli acquisti di beni e servizi online sono valsi 40,1 miliardi di euro, +6 rispetto al 2024. E a registrare un incremento superiore alla media (con tasso di crescita del 7% per un valore di 4,9 miliardi di euro) è il settore Food & Grocery, trainato dai suoi tre segmenti: il Food Delivery (piatti a domicilio), il Grocery Alimentare (spesa online da supermercato) e l’Enogastronomia (cibi e bevande di nicchia). In particolare continua la crescita proprio del Food Delivery (+8% rispetto al 2024), che da solo vale oggi il 46% dell’alimentare online e che ormai ha un’offerta sempre più razionalizzata: i ristoranti affidano infatti il delivery alle grandi piattaforme dedicate a questa tipologia di servizio, mentre gestiscono in-house il take away con ordine ricevuto online e ritiro nel locale. Va bene anche il Grocery Alimentare, forte delle oltre 60 iniziative di spesa online da supermercato attive in Italia, la cui maggior parte (87%) sono lanciate proprio da retailer nella Grande distribuzione.

L’Enogastronomia, invece, ha un impatto maggiore per quanto riguarda l’export (incide di circa il 20%) e registra una crescita del +3% rispetto al 2024, per uno scontrino medio di 130 euro. Sono alcuni dei dati pubblicati dall’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano, in occasione del convegno “L’eCommerce nei principali comparti di prodotto”, uno degli oltre 50 differenti filoni di ricerca degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, che affrontano tutti i temi chiave dell’Innovazione Digitale nelle imprese e nella pubblica amministrazione. E che raccontano anche di come - con la stessa percentuale del Food & Grocery (+7%) - si trovi il comparto del Beauty & Pharma, entrambi seguiti a loro volta da Arredamento e home living (+6%) e Abbigliamento e Informatica ed Elettronica di consumo (entrambi del +5%), mentre frena la progressione del settore Auto e Ricambi (+3%). Nel frattempo è cresciuto di mezzo punto percentuale rispetto al 2024 anche il tasso di penetrazione dei prodotti: nel 2025 l’incidenza dei consumi online sui consumi totali è pari all’11,2%, trainata dall’Informatica ed Elettronica di consumo (pari al 43% della spesa complessiva).

“Questi primi mesi del 2025 confermano che l’e-commerce in Italia sta vivendo una fase di consolidamento, con una crescita moderata rispetto al passato, ma accompagnata da un’evoluzione strategica - spiega Valentina Pontiggia, direttrice Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - oggi, l’online non è più solo un canale di vendita, ma anche uno strumento relazionale attraverso cui i brand mirano a costruire connessioni autentiche con i consumatori, offrendo esperienze sempre più personalizzate, interattive e coinvolgenti. In questo contesto, l’innovazione tecnologica - in particolare, quella legata all’Intelligenza Artificiale - sta giocando un ruolo cruciale”.

